В Петербурге арестовали лжеколлектора, угрожавшего изнасилованием за долги

В Петербурге на два месяца арестован мужчина, который подозревается в вымогательстве. В уголовном деле пока один эпизод, но сам обвиняемый говорит о десятках пострадавших, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Пока известно следующее. Мужчина вместе с группой знакомых, имена которых следователи сейчас выясняют, с начала октября до середины ноября требовал с одной семьи 170 тысяч рублей. Никаких законных оснований требовать долг у него не было, поскольку он не представлял легальное коллекторское агентство. Но мужчину это не останавливало, он звонил членам этой семьи: мужу, жене и их несовершеннолетнему ребенку и слал им СМС. Мужу и ребенку он угрожал в случае неуплаты долга избиением, жене - изнасилованием. Примечательно, что и долга-то у этой семьи не было. 170 тысяч тысяч рублей кому-то был должен некий гражданин А. В объединенной пресс-службе судов Петербурга говорят, что этот гражданин А. не имел никакого отношения к семье, которую третировали лжеколлекторы.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что работает в кальянной, там же и живет, подрабатывает выбиванием долгов, причем, не ограничивается звонками и текстовыми сообщениями. Два-три раза в неделю он ездил к должникам, каждый раз группа лжеколлекторов объезжала не менее 20 адресов. Также мужчина заявил, что стал заниматься выбиванием долгов, чтобы отработать долг у своего знакомого, который также входит в эту группировку.