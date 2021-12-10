В Петербурге задержанный за развращение мальчиков учитель признал вину

Московский районный суд Петербурга отправил под стражу преподавателя биологии одной из городских школ. Мужчина подозревается в развращении двух мальчиков, своих учеников.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании, где определялась мера пресечения, педагог признал предъявленные ему обвинения и заявил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, педагога задержали накануне. В правоохранительные органы обратились родители пострадавших детей.

Стоит отметить, что учитель не впервые оказался в кабинете у следователя. У него уже была судимость за развратные действия в отношении детей.