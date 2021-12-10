В Военмехе можно получить до 10 дополнительных баллов к результам ЕГЭ при поступлении!

Центр организации приема БГТУ "ВОЕНМЕХ" им Д.Ф. Устинова проводит ряд мероприятий, благодаря которым можно получить дополнительные баллы при поступлении в университет. Участвовать могут школьники со всей России.

Проект "Лекториум в Военмехе" рассчитан на учащихся 10-11-х классов, а также студентов колледжей и техникумов.

В лекториуме представлены различные научно-популярные интерактивные видеолекции, разработанные преподавателями Военмеха, а также представителями ведущих промышленных предприятий и научных объединений России. Материалы лекториума в простой и понятной форме рассказывают о том, чем занимаются студенты и выпускники нашего университета: о настоящем и будущем аддитивных технологий (3D-печати), системах жизнеобеспечения космонавтов, искусственном интеллекте, системах вооружения, естественных, гуманитарных и экономических науках.

Лекториум проходит в два этапа. Первый этап - заочный: школьники должны зарегистрироваться на сайте, посмотреть лекции, сдать тест, а второй этап проводится уже в самом Военмехе. Участникам нужно будет сдать очный зачет по темам занятий, которые выйдут в 2021/22 учебном году. По результатам второго этапа школьники награждаются дипломами 1-й, 2-й степени или сертификатами участников. Лекториум дает возможность получить до восьми дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

В научно-практической конференции "Военмех открывает таланты. Первый шаг в науку" тоже могут принимать участие студенты колледжей и техникумов, а также учащиеся 9-11-х классов. Конференция проводится по техническим и гуманитарным направлениям, таким как математика, физика, информатика и программирование, технические науки, робототехника, экономика, лингвистика, перевод и переводоведение.

Это мероприятие дает отличную возможность получить навык публичных выступлений и представить свои научно-практические, прикладные исследовательские работы или завершенные проекты. В соответствии с "Правилами приема - 2022" участники конференции могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Военмех.

Конференция проводится в два этапа. Отборочный этап проходит заочно, заявки на него принимаются до 28 февраля 2022 года, второй - в очном формате в стенах университета 27-28 апреля 2022 года.

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ

Оборонно-техническая олимпиада межрегионального уровня, образец классического соревнования школьников, проводится по физике и математике. Она позволяет проверить свои силы перед ГИА и ЕГЭ и более углубленно изучить данные предметы. В олимпиаде могут принять участие учащиеся 8-11-х классов.

Первый (отборочный) этап проводится заочно - заявки принимаются до 14 января 2022 года, второй состоится 14 - ​​​​​​​27 февраля 2022 года на базе Военмеха и на региональных площадках. Участникам, допущенным к прохождению заключительного этапа, будет отведено 180 минут на выполнение заданий по каждому из направлений.

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ

Победители, призеры олимпиады и участники второго этапа получают дипломы, а также дополнительные баллы при поступлении: победители - диплом 1-й степени (8 баллов), призеры - диплом 2-й степени (6 баллов), участники - сертификат участника (2 балла).

Дипломанты также получают право на профориентационную консультацию по планированию образовательного трека и индивидуальное сопровождение по маршруту поступления в Военмех.

Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХ

Начальник отдела профоориентационной работы и довузовской подготовки Центра организации приема Артем Федоров отмечает: "Любой школьник рано или поздно встает перед выбором: куда ему идти после школы, в какой вуз поступать, как определиться с направлением подготовки и многое другое. Все наши мероприятия: лекториум, оборонно-техническая олимпиада, конференция -нацелены на то, чтобы помочь будущим абитуриентам определиться с этим важнейшим выбором".