В Вологде ограничили в правах на другого ребенка мать убитой девочки

Городской суд ограничил мать жестоко убитой в Вологде девятилетней девочки в правах на воспитание сына. Она не смогла доказать, что отказалась от спиртных напитков, устроилась на работу и может заботиться о ребенке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. Он отметил, что сейчас мальчик находится в социальном центре. Мать в суде рассказывала, что навещала его и даже приносила вещи. Но, как выяснилось, это делала совершенно другая женщина. Она предоставила чеки и переписку.

Напомним, трагедия произошла в октябре нынешнего года. В Вологде пропала девятилетняя девочка, которую разыскивали и правоохранительные органы, и волонтеры. Потом ее тело нашли в квартире посторонней женщины. Она заманила к себе ребенка и убила. Пыталась скрыться, но ее сняли с поезда в Карелии. Женщину арестовали.

Кстати, недавно подозреваемую отправили на судебно-психиатрическую экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

Что касается матери убитой девочки, то у нее есть 30 дней на обжалование приговора суда в отношении ограничения ее в родительских правах.