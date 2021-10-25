Арестованная за убийство девочки вологжанка хотела сделать дочке операцию

Жительница Вологды Ульяна Ланская, которая арестовала по обвинению в убийстве 9-летней девочки, имела навязчивые идеи относительно своей кровной дочери. Именно за это ее и лишили в 2019 году родительских прав, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В частности, Ланская была уверена, что ее дочери требуется операция. Никаких медицинских показаний к этому не имелось, женщина была психически нестабильной, Вологодский городской суд счел, что если дочь останется в квартире с матерью, может быть опасным.

На этом основании Ланскую лишили родительских прав. Также у нее есть старший сын, в отношении него женщину тогда же, в 2019 году, ограничили в правах.

Ланская пыталась бороться за детей и в прошлом году через суд потребовала восстановления в правах, указала, что у нее есть недвижимость и средства, чтобы содержать сына с дочерью. Наличие имущества судом изначально не оспаривалось, сомнение вызывало состояние здоровья женщины, но Ланская принесла справку, что психически здорова. Суд в иске все равно отказал.

В релизе объединенной пресс-службы судов Вологодской области отмечается, что при этом Ланская продолжала юридически считаться дееспособной.

Напомним, на прошлой неделе женщину задержали за убийство девятилетней девочки. По версии следствия, Ланская заманила ее и еще одну школьницу к себе в квартиру под предлогом угощения сладким. Затем одну девочку она отпустила, вторую - убила. Тело ребенка нашли в ее квартире.

Ланская была задержана в Карелии. Почти сутки врачи местной психиатрической больницы пытались стабилизировать ее состояние. Женщина почти сразу признала предъявленные ей обвинения, но после судебного заседания об избрании меры пресечения неожиданно отказалась от своих слов, заявив журналиста, что с девочками она просто попила чаю.

В скором времени женщине предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.