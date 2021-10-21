Арестованная за убийство девочки вологжанка озвучила свою версию

Жительница Вологды, которая обвиняется в убийстве девятилетней девочки после судебного заседания, на котором ей избирали меру пресечения, неожиданно озвучила свою версию случившегося.

На видеозаписи, распространенной объединенной пресс-службой судов Вологодской области, видно, как после судебного заседания к женщине подходят журналисты с вопросом, зачем она познакомилась на улице с двумя девочками.

- Просто пошли в гости ко мне попить чаю, - ответила обвиняемая.

- А дальше что было? - спрашивают женщину.

- Да ничего. Одна попила чай и все. Я потом ушла, а девочки… - обвиняемая начинает путанно говорить про каких-то мужчин-алкоголиков, прописанных в Череповецком районе, которые снимали квартиру где-то неподалеку.

Стоит отметить, что ранее женщина признала свою вину в убийстве девятилетней девочки. Второго ребенка она отпустила.

Тело погибшей школьницы было обнаружено в квартире обвиняемой вечером 18 октября. Саму женщину задержали в Карелии, у нее имеется психическое заболевание. Ранее ее лишили родительских прав в отношении собственных детей.

По решению Вологодского городского суда женщина арестована на два месяца. В ближайшее время ей предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.