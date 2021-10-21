Жительницу Вологды арестовали на два месяца за убийство девочки

Вологодский городской суд заключил под стражу 40-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве девятилетней девочки. Женщина признала свою вину.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, заседание проходило в закрытом режиме.

Обвиняемую завели в зал в наручниках. На заседание она надела камуфляжный костюм.

Картина случившегося следователям уже более или менее ясна. У женщины есть психическое заболевание. Несколько лет назад ее лишили родительских прав в отношении своих кровных детей. Она жила одна.

В минувшую субботу она познакомилась на улице с двумя девочками, пообещала им купить сладостей и под этим предлогом заманила к себе в квартиру. Одну девочку женщина отпустила, вторую, как говорят в региональном СК, убила.

После этого обвиняемая оставила тело погибшего ребенка в квартире и уехала в Карелию. После задержания она почти сутки провела в больнице города Беломорска, врачи пытались стабилизировать ее состояние.

Насколько адекватно воспринимала действительность женщина в момент преступления, покажет психиатрическая экспертиза. У следствия есть серьезные сомнения во вменяемости обвиняемой. Сама она не возражала против ареста. Под стражей она будет находиться до 18 декабря.

Ну а погибшую девочку похоронят сегодня. Прощание с ребенком в эти минуты проходит в Воскресенском кафедральном соборе на Кремлевской площади в центре Вологды.