Судно "Академик Иоффе" завершит сорванную экспедицию

Научно-исследовательское судно (НИС) "Академик Иоффе", вернувшееся в порт Калининграда 10 декабря после ареста в Дании, готово выйти в новую экспедицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора атлантической базы флота филиала Института океанологии РАН Аллу Мышерину.

Предыдущая экспедиция научного судна не состоялась. Выйдя 30 октября из Калининграда, "Академик Иоффе" уже 1 ноября был арестован в датском порту Скаген по иску канадской туристической компании, которая арендовала НИС у института, чтобы устраивать на нем туры в Арктику и Антарктиду.

После того, как в 2018 году "Академик Вавилов" с туристами на борту получил пробоину в днище, контракт с компанией-фрахтователем был в одностороннем порядке расторгнут. Арест судна по вердикту датского суда Йоринга стал обеспечительной мерой по судебному иску канадской компании, которая требовала возместить убытки. Материалы и аргументы российской стороны убедили суд в незаконности ареста, и "Академик Вавилов" вернулся в Калининград.

- Сейчас судно готовится к тому, чтобы провести все-таки экспедицию, которая была сорвана. Все осталось подготовлено, со стороны ученых не отменяется, судно подготовим, буквально в течение недели-двух оно выйдет в экспедицию и все-таки ее выполнит, - сказала Алла Мышерина.

- Освобождение произошло неожиданно, привезли документы и буквально через полчаса-час мы пошли в порт Калининград, - рассказал старший помощник капитана судна Виктор Подачев. По его словам, на судне было достаточно продуктов и воды, поэтому команда отказалась от предложений датских властей пополнить запасы на борту.