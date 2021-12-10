Фальков: Конгресс молодых ученых должен стать ежегодным

Конгресс молодых ученых предложили сделать традиционным мероприятием и проводить его каждый год. Об этом в пятницу сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время планарного заседания закрытия конгресса, который проходит в Парке науки и искусства Сириуса.

- Главным достижением Года науки и технологий стало то, что сама наука в нашей стране стала гораздо ближе к школьникам и студентам, - сказал он. - Конгресс молодых ученых должен стать ежегодным мероприятием.

По его словам, тот факт, что лауреатом международной премии России-ЮНЕСКО стал российский ученый Юрий Оганесян из Объединенного института ядерных исследований важно для позиционирования нашей страны в глобальном контексте. Тем более что следующий год объявлен ООН Годом фундаментальных наук в целях устойчивого развития.

- Россия и Советский Союз всегда славились особым отношением к фундаментальным наукам, и это было преимуществом, - отметил Фальков. - И в завершение неочевидный, но очень значимый итог Года науки и технологий. Мы приблизили науку к российским регионам и создали условия для того, чтобы молодые люди могли реализовывать свои проекты за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.