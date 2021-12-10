Избран новый мэр Феодосии

Городской совет Феодосии большинством голосов избрал главой администрации Андрея Лебедева. Соответствующее решение принято на заседании горсовета в пятницу.

Ранее вместе с местным предпринимателем Максимом Онищенко он вышел в финал конкурса на замещение должности главы администрации Феодосии, набрав 77 голосов, в то время как его ближайший соперник - 64. Всего в конкурсе приняли участие шесть кандидатов, в том числе первый вице-мэр Светлана Дорош.

Андрей Лебедев родился в Донецке 25 марта 1984 года. На малой родине, по его собственному признанию, получил два высших образования: одно - электротехническое, другое - связанное с пищевым производством. После учебы в Донецке же возглавил отдел продаж в крупном "хлебном холдинге", затем в течение четырех лет прошел трудовой путь от инженера до директора, когда как раз было решено объединить в одну структуру сразу семь хлебокомбинатов. В 2014 году переехал в Феодосию, где трудоустроился на местном хлебокомбинате, впоследствии возглавив феодосийский филиал госпредприятия "Крымхлеб". В 2019 году был избран депутатом Феодосийского горсовета от партии "Единая Россия".

Руководившей администрацией Феодосии с ноября 2019-го Сергей Бовтуненко в октябре этого года после беседы с главой РК Сергеем Аксеновым подал в отставку. До назначения мэром 10 месяцев он отработал первым заместителем главы городской администрации.