Ученые создали робота для уборки больниц и магазинов

В рамках Конгресса молодых ученых, который проходит в Образовательном центре "Сириус" с 8 по 10 декабря, Екатерина Карманова из Сколтеха представила мобильную автономную платформу.

- Робот-дезинфектор сам создает карту и прокладывает оптимальный маршрут, - рассказала она. - Его можно использовать на больших пространствах - в больницах, на складах, в магазинах. В нем с двух сторон установлены ультрафиолетовые лампы. Автономной работы робота хватает на площадь до четырех тысяч квадратных метров, что займет примерно шесть-семь часов.

Робот полностью собран студентами-магистрантами лаборатории Сколковского института науки и технологий. Прототип создали за две недели. Стоимость модели составляет примерно 1,5 миллиона рублей.

Молодые ученые задумываются над тиражированием робота, но для этого планируют доработать дизайн. Сейчас ребята ведут переговоры с представителями больницам. Больше всего роботом заинтересовались собственники магазинов. Что касается уборки, ее можно проводить только ночью, так как ультрафиолетовые лампы небезопасны для человеческого глаза. Правда, если робот заметит человека, то выключит лампы с той стороны, где появится объект.

Такой робот-дезинфектор представлен в научной гостиной, около которой расположился бар. Но не простой, а химический, точнее, молекулярный. Он привлекает участников конгресса яркими фруктами, а также колбами и пробирками с разноцветными жидкостями.

- Здесь можно попробовать науку на вкус - коктейли из натуральных соков, - отметила менеджер Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ Элина Файзуллина. - Обычные ингредиенты в руках молодых ученых превращаются в дымящиеся молекулярные коктейли. Это возможно благодаря жидкому азоту. Он безопасен, ведь количество азота в воздухе составляет 79 процентов.