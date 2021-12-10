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10.12.2021 22:36
Рубрика: Происшествия

Установлен виновник смертельной аварии с участием Ксении Собчак

Текст: Иван Петров
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Причиной смертельной аварии в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, стали ошибочные действия водителя люксовой иномарки, перевозившей телеведущую. Резонансное ДТП, напомним, произошло вечером 9 октября на автодороге "Адлер-Альпика" в Адлерском районе Краснодарского края. Погибла пассажирка машины, в которую врезался выехавший на встречную полосу "Мерседес".

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В пресс-центре МВД рассказали, что в рамках расследования были произведены осмотры места происшествия, изучены видеозаписи камер наблюдения, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз, включая медицинские, автотехническую и компьютерную. В общей сложности были допрошены 13 свидетелей той аварии. Отмечается, что потерпевшими по этому делу признаны пять человек.

"Автотехнической судебной экспертизой было установлено, что действия водителя автомобиля "Мерседес" не соответствовали требованиям Правил дорожного движения РФ, что и явилось причиной ДТП. Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении МВД России.

Водитель, признанный виновником аварии, по решению Адлерского районного суда Сочи заключен под домашний арест.

"10 декабря уголовное дело направлено в прокуратуру города Сочи для утверждения обвинительного заключения", - заключили в МВД.

Напомним, резонансная авария произошла вечером 9 октября на автодороге "Адлер-Альпика". Mercedes, в котором в качестве пассажира с корпоратива ехала Ксения Собчак, при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП пассажирка автомобиля Volkswagen, 1986 года рождения, от полученных травм скончалась. Водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

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