Новости

Семин раскритиковал Николича и Гисдоля за результаты в еврокубках 21:31
Решение о проведении матча ЦСКА - "Арсенал" будет принято в день матча 21:22
Из-за птичьего гриппа Россельхознадзор ограничил поставки из Чехии 21:13
МИД: Отношения РФ и Запада подошли к критической черте 21:10
В Крыму на массовые мероприятия будут пускать по QR-кодам 21:05
Ученого Института стран СНГ депортируют из Кишинева 21:02
В Москве произошел пожар в медцентре 20:43
В Центре Гамалеи не оценили планы ЕМА сократить сроки ревакцинации 20:41
США ввели новые санкции по КНДР, КНР и Мьянме 20:00
Минстрой оценил возможность голосований жильцов через коммерческие сервисы 19:59
В МИД РФ рассказали, чем грозит втягивание Украины в НАТО 19:54
Матвиенко предложила системно обновлять трамвайные сети в регионах 19:54
Роспотребнадзор направил в ЮАР специалистов для борьбы с "омикроном" 19:42
Китай готов открыть свой рынок для российского зерна 19:40
Пересильд и Шипенко вошли в номинацию "Просто космос" рейтинга "ВКонтакте" 19:01
Годовая инфляция в США достигла максимума за 39 лет 18:34
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 18:30
Молдавия готовится запретить показ российских программ 18:30
Видео: Канье Уэст со сцены попросил Ким Кардашьян вернуться 18:20
Лягушонок Crazy Frog вернулся спустя 11 лет с новой песней и клипом 18:08
Москва "встала" в 10-балльных пробках 17:44
Германия вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков 17:37
Часть россиян в январе получит пенсию досрочно 17:35
Рябков назвал неэффективными санкции США против РФ 17:30
На Алтае застрелили мужчину, напавшего на полицейского 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 21:05
Рубрика: Власть

В Крыму на массовые мероприятия будут пускать по QR-кодам

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

К участию в массовых мероприятиях в Крыму совершеннолетних лиц будут допускать при предъявлении сертификата или QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса либо перенесенном заболевании. Соответствующее изменение в свой указ о введении в республике режима повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.

Фото: iStock
В Крыму кафе и ресторанам разрешили работать по ночам

Также с 15 декабря продлевается режим самоизоляции и ограничения на льготный проезд в общественном транспорте для не привитых от коронавируса крымчан 60 лет и старше, которые не имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации.

Кроме того, с 10 декабря иностранцам и лицам без гражданства при пересечении госграницы в Республике Крым необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за два дня до прибытия. Тем же, кто прибывает в Крым из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, Южно-Африканской Республики и специального административного района Гонконг (за исключением действующих членов экипажей морских судов, что заняты морской перевозкой), помимо прочего предписано соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей (их заместителей) о двухнедельной изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора со дня прибытия.

Ранее из-за снижения в республике темпов заболеваемости COVID-19 Аксенов отменил режим самоизоляции для крымчан 60 и старше лет, которые привиты от коронавируса либо имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации, а также разрешил работать по ночам кафе и ресторанам, в которых вакцинирован весь персонал.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков объяснил реакцию Путина на слова Сокурова
ФАС ожидает снижения темпов роста цен на бензин до конца года
Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
Суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России