В Крыму на массовые мероприятия будут пускать по QR-кодам

К участию в массовых мероприятиях в Крыму совершеннолетних лиц будут допускать при предъявлении сертификата или QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса либо перенесенном заболевании. Соответствующее изменение в свой указ о введении в республике режима повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.

Также с 15 декабря продлевается режим самоизоляции и ограничения на льготный проезд в общественном транспорте для не привитых от коронавируса крымчан 60 лет и старше, которые не имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации.

Кроме того, с 10 декабря иностранцам и лицам без гражданства при пересечении госграницы в Республике Крым необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за два дня до прибытия. Тем же, кто прибывает в Крым из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, Южно-Африканской Республики и специального административного района Гонконг (за исключением действующих членов экипажей морских судов, что заняты морской перевозкой), помимо прочего предписано соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей (их заместителей) о двухнедельной изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора со дня прибытия.

Ранее из-за снижения в республике темпов заболеваемости COVID-19 Аксенов отменил режим самоизоляции для крымчан 60 и старше лет, которые привиты от коронавируса либо имеют подтвержденные противопоказания к вакцинации, а также разрешил работать по ночам кафе и ресторанам, в которых вакцинирован весь персонал.