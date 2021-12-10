В Челябинске в СИЗО обнаружили мертвым подозреваемого в педофилии

В Челябинске после ЧП в СИЗО № 1, где был обнаружен мертвым 53-летний подследственный по делу о насильственных действиях сексуального характера, возбуждено уголовное дело об убийстве.

- Расследуется уголовное дело об убийстве, - рассказал представитель следственного управления СК региона Владимир Шишков . - Подозреваемый допрошен, с ним проводятся следственные действия.

Как сообщили собственные источники "РГ" в правоохранительных органах, в убийстве подозревается сокамерник погибшего. Он попытался представить дело так, что тот совершил самоубийство, но у криминалистов при осмотре тела возникли сомнения.

Погибший находился под следствием после нападения на восьмилетнюю школьницу в подъезде жилого дома в Челябинске в апреле этого года. По словам очевидцев, его спугнула вошедшая в подъезд женщина. После чего подозреваемого еще до приезда полиции задержали выбежавшие на ее крик местные жители.