Рябков рассказал о проблемах в отношениях с США и путях их решений

В отношениях между Россией и США назрело немало проблем, Москва не прекращает попыток исправить ситуацию, направляя свои предложения Вашингтону. Деталями этой трудоемкой работы в ходе почти часового брифинга поделился с журналистами заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Прошло мероприятие в онлайн-режиме, чтобы не создавать угроз здоровью в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

"Приходится констатировать, что в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Не по вине России накопилось немало раздражителей. Администрация США продолжает откровенно недружественную линию: не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения, предпринимаются другие шаги, которые вызывают озабоченность. Все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживания спокойного профессионального диалога", - с ходу обозначил масштаб проблемы Рябков. Впрочем, как тут же уточнил замминистра, есть и положительные сдвиги, которые наметились после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне. "За последние месяцы были налажены механизмы консультаций по вопросам стратегической стабильности, информационной безопасности", - отметил дипломат. Эти темы поднимались и в ходе недавнего разговора двух лидеров.

Как указал Рябков, Россия старается по максимуму использовать любые возможности для наращивания здравомыслия в вопросах безопасности, любые ресурсы для продвижения диалога со странами НАТО. В настоящее время готовятся различные предложения, как только они будут изложены на бумаге, они будут переданы на обсуждение представителям Североатлантического альянса, в первую очередь США.

Большие надежды возлагаются на новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности, который должен пройти в начале следующего года. По словам Рябкова, результатом этого диалога может стать заключение документа или серии документов, которые позволят найти "правильную замену договору о СНВ".

Особое внимание замглавы МИД РФ уделил отношениям с НАТО, приближение инфраструктуры которой к российским границам, не способствует улучшению ситуации в сфере безопасности.

"Никакого дальнейшего продвижения НАТО на Восток быть не должно. Но даже и в отсутствие такого продвижения не должно быть никакого освоения близлежащих территорий в военном и военно-техническом плане, как это происходит сейчас в ущерб интересам безопасности России", - заявил дипломат. "К сожалению, видим, что наши предостережения, предупреждения игнорируются, военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается", - отметил Рябков. Дипломат выразил надежду, что разрешить эти проблемы удастся в рамках возобновленного диалога с США по стратегической стабильности. "Заранее призываем наших коллег принять в расчет такую перспективу: ситуация поменялась, больше мириться с происходящим мы не будем, они должны из этого исходить", - указал замминистра.

Скорого решения Москва не ожидает, по словам Рябкова, было бы наивно так полагать. "Но здесь важно иметь в виду следующее: если оппоненты на той стороне, прежде всего США, но и другие страны - союзники, так называемые единомышленники США, уйдут в отказ, попытаются все это дело торпедировать, они получат неизбежно дальнейшее ухудшение ситуации в сфере их собственной безопасности", - отметил он, подчеркнув, что российская сторона сфокусирована на поиске политико-дипломатического решения. "Ответы могут быть с нашей стороны при наихудшем развитии и ассиметричными. Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности значителен. У наших военных коллег есть для этого все средства необходимые", - заявил Рябков.

Отдельно речь зашла о размещении США средств средней и меньшей дальности в Европе, что может спровоцировать новый ракетный кризис. По словам Рябкова, нельзя допустить повторения "карибского кризиса". "Мы предлагаем альтернативу этому - неразмещение такого рода вооружений вблизи наших рубежей, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокационных мероприятий, в том числе учений разного рода. Но нам нужны гарантии, но гарантии должны быть правовыми", - рассказал дипломат. По его словам, Москва призывает западные страны не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым. Пока этот запрет действует лишь в одностороннем порядке.

Сохраняются проблемы и в дипломатических отношениях между Россией и США. Как обратил внимание Рябков, несмотря на заявления американцев о намерениях снять раздражители на двустороннем треке, особого прогресса достигнуть не удалось: "реальные шаги на этом направлении пока ограничились возвращением послов в столицы аккредитации". А затем ситуация усугубилась "завуалированной высылкой" российских дипломатов. Вашингтон продолжает навязывать свои неприемлемые схемы ротации и сроков командировок. И Россия просто вынуждена реагировать зеркально. "Мы передали Вашингтону зеркальный перечень требований и ограничений, которые вводятся в отношении американских диппредставительств", - сообщил Рябков, комментируя вынужденный отъезд в ближайшее время 55 сотрудников российских дипмиссий в США. "Это нельзя назвать иначе, как завуалированная высылка. Разумеется, подобный враждебный выпад не остался без реакции с нашей стороны", - указал замминистра. "Хотелось бы вновь подчеркнуть, что мы готовы отказаться от этого зеркального перечня и обнулить все наши требования при условии, что американцы сделают то же самое. Мы это предлагаем американцам уже много месяцев, мы не встречаем конструктивного отклика", - добавил Рябков.

Что касается антироссийских санкций, введенных США, то их замглавы МИД РФ назвал неэффективными с точки зрения тех целей, которые преследуют авторы этих инициатив. А вот угрозы применения ограничительных мер в отношении России за то, что она делает на собственной территории, он охарактеризовал как "недостойный прием". Таким образом, Вашингтон, по сути, вмешивается во внутренние дела России. "Это очевидный перебор, даже с точки зрения простой человеческой логики", - указал Рябков. По его словам, Москва не обращает внимания на подобные заявления, в то же время констатируя, что они не способствуют улучшению отношений между Россией и США.

Впрочем, угрозы санкциями в адрес несогласных вообще характерны для стран Запада. Однако, как подчеркнул Рябков, подобный разговор неприемлем с Россией. "Наша позиция безупречна с международно-правовой точки зрения, с политической точки зрения. У нас нет никаких спорных элементов, которые можно было бы оспорить даже по формальному признаку, в подходе к любому вопросу, который мы сегодня обсуждаем", - отметил замминистра, добавив, что Москва всегда выступает за диалог.

Этот подход характерен для решения любых проблем. Так, Россия готова работать со всеми, кто может помочь побудить Киев выполнять Минские соглашения, в том числе с США. Ситуация на Украине находится в фокусе внимания контактов РФ и США. Этой теме было уделено много внимания на недавних переговорах президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Рябков обратил внимание, что "наши американские коллеги в попытке позиционировать себя как защитника территориальной целостности и суверенитета Украины полностью забывают, что укрепление безопасности одного государства не должно осуществляться за счет укрепления безопасности других государств". Замминистра также раскритиковал позицию Франции и Германии, стран-гарантов Минских соглашений, которые полностью встали на сторону Киева во внутриукраинском конфликте.

Подвергся критике со стороны Рябкова и "саммит за демократию", созванный США. По мнению дипломата, данный саммит был организован не для обсуждения демократии и прав человека, а для обсуждения борьбы за доминирование в мире США и их единомышленниками. "Если бы Соединенные Штаты назвали свое мероприятие "саммитом за доминирование в мире", думаю, это было бы и честнее, и правильнее", - заявил замглавы МИД РФ.

Еще одной темой, затронутой Рябковым в ходе брифинга, стала иранская ядерная сделка. Как обратил внимание дипломат, 9 декабря в Вене после технического перерыва состоялось заседание Совместной комиссии в рамках СВПД, начался нормальный политический диалог. "Ресурс политической воли с нашей стороны значителен. Я уверен, что никто из участников этих переговоров не заинтересован в том, чтобы СВПД развалился", - отметил дипломат, обратив внимание, что такого же подхода придерживаются США, которые ранее вышли из СВПД, а теперь могут в него вернуться. "Да, ситуация меняется, время идет, обстоятельства непростые и, наверное, даже более сложные, чем они были на момент, когда завершился предыдущий, шестой раунд переговоров, но это не повод опускать руки", - отметил Рябков. "Мы сейчас работаем над тем, как обеспечить дальнейший ход переговорного процесса, отталкиваясь от результатов предыдущих шести раундов. Есть некоторые дополнительные идеи, они прорабатываются", - заявил замминистра.