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10.12.2021 17:11
Рубрика: Власть

Рябков: Россия готова работать с США в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе

Текст: Юрий Когалов
Для разрешения конфликта в Донбассе Москва готова работать со всеми, кто сможет заставить Киев выполнять Минские соглашения, в том числе с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Дэн Леви / РИА Новости Фото: Дэн Леви / РИА Новости
Фото: Дэн Леви / РИА Новости

"Мы готовы говорить со всеми в интересах недопущения дальнейшего отката Киева от Минских соглашений, от минского пакета мер", - отметил Рябков, добавив, что это касается и США. По его словам, ситуация на Украине находится в фокусе внимания контактов РФ и США. Этой теме было уделено много внимания на недавних переговорах президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с США, отметил дипломат.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Он также обратил внимание, что США в попытке проявить себя как "защитника территориальной целостности и суверенитета Украины" "забывают, что укрепление безопасности одного государства не должно осуществляться за счет укрепления безопасности других государств". По мнению Рябкова объемы вложений Вашингтона в противостояние Украины с Россией несопоставимы с озвучиваемой США суммой в 60 млн долларов (такое пакет военной помощи Украине был одобрен ранее на этой неделе в Вашингтоне).

Замминистра также раскритиковал позицию Франции и Германии, стран-гарантов Минских соглашений, которые полностью встали на сторону Киева во внутриукраинском конфликте.

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