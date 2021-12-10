Рябков: Россия готова работать с США в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе

Для разрешения конфликта в Донбассе Москва готова работать со всеми, кто сможет заставить Киев выполнять Минские соглашения, в том числе с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы готовы говорить со всеми в интересах недопущения дальнейшего отката Киева от Минских соглашений, от минского пакета мер", - отметил Рябков, добавив, что это касается и США. По его словам, ситуация на Украине находится в фокусе внимания контактов РФ и США. Этой теме было уделено много внимания на недавних переговорах президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с США, отметил дипломат.

Он также обратил внимание, что США в попытке проявить себя как "защитника территориальной целостности и суверенитета Украины" "забывают, что укрепление безопасности одного государства не должно осуществляться за счет укрепления безопасности других государств". По мнению Рябкова объемы вложений Вашингтона в противостояние Украины с Россией несопоставимы с озвучиваемой США суммой в 60 млн долларов (такое пакет военной помощи Украине был одобрен ранее на этой неделе в Вашингтоне).

Замминистра также раскритиковал позицию Франции и Германии, стран-гарантов Минских соглашений, которые полностью встали на сторону Киева во внутриукраинском конфликте.