Роспотребнадзор направил в ЮАР специалистов для борьбы с "омикроном"

Группа специалистов Роспотребнадзора направилась в ЮАР, чтобы оказать помощь в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне президенты России и ЮАР обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом и договорились, что РФ направит группу специалистов, мобильные лаборатории и партию тест -систем. Российская бригада будет проводить исследования и обмениваться опытом с коллегами из Южно-Африканской Республики.

В МЧС России добавили, что мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора и Минздрава, а также оперативной группы МЧС, доставит в ЮАР спецборт Ил-76.

В ЮАР ситуация с коронавирусом сильно осложнилась из-за нового штамма "омикрон". В стране с конца ноября стала быстро расти заболеваемость.