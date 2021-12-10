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10.12.2021 09:58
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор назвал продукты, вызывающие ботулизм

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Домашние консервы чаще всего бывают причиной смертельно-опасного заболевания - ботулизма. Его возбудители живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: istock
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При этом в ведомстве напомнили, что внешний вид, вкус и запах продуктов при наличии в них опасного токсина не изменяется. Даже не всегда есть такой признак, как вздутие консервных банок. Именно поэтому специалисты Роспотребнадзора советуют не покупать на рынке и у случайных лиц домашние консервы в герметически закрытых банках, крупные окорока, рыбу (особенно опасен толстолобик и другие рыбы, обитающие в придонных слоях воды). А также консервы из грибов, моркови, свеклы и укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма.

Кроме того, нельзя консервировать продукты с признаками порчи и гнили. При этом готовые консервы нужно хранить в холодильнике или погребе. Перед употреблением в пищу их лучше всего подвергнуть термической обработке в течение 15-20 минут. "Кипячение разрушит токсин, если он образовался в консервах. К ботулиническому токсину особенно чувствительны дети. Им можно давать консервы домашнего приготовления только после предварительной тепловой обработки", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Если после употребления домашних консервов или копченой продукции возникли признаки недомогания, в ведомстве советуют немедленно обратиться к врачу. По данным Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2021 года от ботулизма в нашей стране пострадало 92 человека, из них 15 человек умерло.

Ранее Роспотребнадзор назвал отличия течения COVID-19 при "омикроне". Отмечается, что пациенты с "омикроном" почти не жалуются на нарушения вкуса и потерю обоняния. При этом есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее.

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