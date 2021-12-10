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10.12.2021 06:21
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор назвал отличия течения COVID-19 при "омикроне"

Текст: Николай Грищенко

При заражении штаммом "омикрон" симптомы болезни проявляются иначе, чем при других разновидностях коронавируса. Пациенты с "омикроном" почти не жалуются на нарушения вкуса и потерю обоняния.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как заявила РИА Новости доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания.

"Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", - сказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.

В свою очередь врач-терапевт учреждения Дарья Хавкина отметила, что большинство заболевших новым штаммом - это молодые люди 20-30 лет.

Раннее в Роспотребнадзоре сообщили, что особенностью штамма "омикрон" является сильная усталость и слабость. У больных повышается температура тела - до 38 градусов и выше, сильно болит голова, в отдельных случаях бывает и кашель. А у детей, в дополнение к перечисленным симптомам, присутствует сыпь.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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