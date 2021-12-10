Роспотребнадзор назвал отличия течения COVID-19 при "омикроне"

При заражении штаммом "омикрон" симптомы болезни проявляются иначе, чем при других разновидностях коронавируса. Пациенты с "омикроном" почти не жалуются на нарушения вкуса и потерю обоняния.

Как заявила РИА Новости доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания.

"Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", - сказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.

В свою очередь врач-терапевт учреждения Дарья Хавкина отметила, что большинство заболевших новым штаммом - это молодые люди 20-30 лет.

Раннее в Роспотребнадзоре сообщили, что особенностью штамма "омикрон" является сильная усталость и слабость. У больных повышается температура тела - до 38 градусов и выше, сильно болит голова, в отдельных случаях бывает и кашель. А у детей, в дополнение к перечисленным симптомам, присутствует сыпь.