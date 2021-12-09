В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"

В Роспотребнадзоре напомнили, какие симптомы характерны для коронавирусной инфекции: слабость, повышенная температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.

Что же касается штамма "омикрон", обнаруженного в ЮАР в начале ноября, информации о нем пока не очень много. Но уже можно сказать, что особенностью нового варианта SARS-CoV-2 является сильная усталость и слабость.

На эти симптомы жалуется большинство инфицированных. Также у них повышается температура тела (до 38 градусов и выше), сильно болит голова, в отдельных случаях бывает и кашель.

А у детей, помимо вышеперечисленных симптомов, еще и сыпь присутствует. Частота этого симптома - 15 процентов, рассказали РИА Новости в Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского.