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10.12.2021 13:44
Рубрика: Легковые авто

Россияне стали чаще продавать "свежие" автомобили

Текст: Владимир Баршев
В России стали чаще продавать "свежие" автомобили. Каждый пятый автомобиль в продаже - не старше пяти лет. Такой вывод сделали аналитики "Авто.ру", изучив базу объявлений. Выяснилось, что машины возрастом до года продавались в этом году в 1,5 раза чаще, чем в 2020-м.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Доля автомобилей возрастом не больше года в общем объёме объявлений на портале в 2021 году выросла до 0,6%. Это рекордный показатель за последние 5 лет. Количество предложений о продаже таких машин с января по октябрь уже было вдвое больше, чем за весь 2020 год.

Фото: www.blog.le-parnass.com
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Чуть больше, чем в два предыдущих года, появлялось в продаже и машин возрастом до 5 лет: 19,2% против 18,9% в 2019-м и 18,3% в 2020-м. В целом рост доли свежих автомобилей спровоцирован резким скачком цен: нередко машины с пробегом оказывались дороже, чем в момент покупки несколько лет назад, поэтому их можно было выгодно продать.

На машины старше 10 лет пришлась почти половина предложений - это самый высокий показатель за исследуемый период. Пять лет назад такие объявления встречались в 1,5 раза реже, хотя в абсолютных показателях их было на 10% больше.

Чаще и больше остальных молодые машины перепродают дилеры: суммарно на машины до 5 лет приходится почти 40% дилерских объявлений.

- Одна из причин, почему дилеры размещают больше свежих машин, чем другие продавцы, - trade-in, основной источник пополнения складов автосалонов. Зачастую собственникам выгоднее обменять свой свежий автомобиль по такой программе, чем самостоятельно продавать его и идти за новым, - руководитель группы исследований и клиентской аналитики в "Авто.ру" Алексей Муханов.

Но и "возрастные" автомобили дилеры стали выкупать чаще: доля машин старше 10 лет за исследуемый период выросла вдвое - до 20%.

Владельцы старых машин тоже стали активнее в 2021 году: чаще всего в объявлениях от собственников встречались экземпляры старше 15 лет - в 1,7 раза чаще, чем в 2017 году.

"Молодые" автомобили от собственников за последние 5 лет стали продаваться вдвое реже, а доля машин до года упала до 0,2%.