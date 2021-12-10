Сенатор от Крыма: Провокация в Черном море обостряет отношения с Киевом

Инцидент с украинским военным кораблем в Черном море - это попытка Киева обострить отношения с Москвой, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Вечером 9 декабря стало известно, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Затем он лег на обратный курс, не отреагировав на запросы. Действия экипажа корабля в ФСБ расценили как провокацию и угрозу безопасности мореплавания.

"Наверное, хотели пойти по пути Петра Порошенко, но только со стороны Азовского моря, насколько я понимаю. Конечно, это провокация. По ситуации, которая есть на сегодня в наших отношениях, подобные действия их только обостряют", - сказал Цеков RT.

По его мнению, ситуация с попыткой прохода кораблей ВМС Украины в 2018 году должна была научить Украину, что не надо обострять отношения. "Хотите пройти через Керченский пролив - пожалуйста, делайте запрос", - добавил сенатор от Крыма.