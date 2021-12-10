Сотрудники Следкома прошли курс по криминалистике в киберпространстве

Сотрудники Следственного комитета РФ прошли интересные курсы по повышению квалификации в киберкриминалистикe. Об этой новости сообщил ТАСС, сославшись на пресс-службу Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН, где и разработали программу подготовки.

О том, что преступлений в цифровом мире становится все больше, неоднократно говорил Глава ведомства Александр Бастрыкин. Соответственно необходимо повышать грамотность следователей, которые разбираются с такими преступлениями.

В курсы вошли лекции по криминалистике в киберпространстве и практическая часть по отработке методов сбора и анализа цифровых улик.