США сохранят в Ираке 2,5 тысячи военнослужащих

В обозримом будущем Соединенные Штаты сохранят в Ираке 2 500 военнослужащих, заявил в интервью AP верховный командующий США на Ближнем Востоке, генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи.

По его словам, нападения поддерживаемых Ираном ополченцев на военный персонал США и Ирака, вероятно, увеличатся, и они активизируют свои попытки вытеснить американские войска из этой страны.

"Хотя США завершают свою боевую миссию в Ираке, мы будем продолжать оказывать поддержку с воздуха и другую поддержку Багдаду в борьбе с Исламским государством (группировка запрещена в РФ - прим.)", - сказал Маккензи, добавив, что продолжающийся всплеск насилия может продолжиться до декабря. В Пентагоне не исключают возможных ответных силовых действий в отношении радикальных боевиков до конца года.

Правительство Ирака в четверг объявило о завершении переговоров о прекращении боевой миссии США против ИГ. В июле этого года администрация Байдена заявила о решении завершить боевую миссию США в Ираке к 31 декабря.