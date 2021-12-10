Тарифы на каско снижаются, продажа полисов - тоже, неудовлетворенность услугой растет

Стоимость полисов каско растет, при том что страховщики снижают на него тарифы. Также растет неудовлетворенность качеством оказания услуги. А всему виной ситуация на автомобильном рынке. Такой вывод можно сделать из анализа рынка каско по итогам третьего квартала, который провел Всероссийский союз страховщиков.

Итак, количество заключенных договоров снизилось на 5 процентов по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Средний тариф снизился на 3 процента, но стоимость полисов выросла на 18 процентов. Как пояснил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов, рост стоимости полисов обусловлен ростом цен на автомобили. Ведь страховаться теперь приходится на большую сумму. А стоимость машин выросла примерно на 40 процентов. Снижение же количества полисов объясняется снижением продаж новых автомобилей. Ведь именно покупатели новых машин чаще заключают договор каско, чем покупатели подержанных авто. А таких покупателей становится все меньше.

Обычно на снижение продаж новых автомобилей влияет резкое повышение курсов, но такого не было. Просто взлетели цены из-за дефицита. Одновременно со стагнацией доходов населения и ростом цен на необходимые товары упал спрос на новые автомобили. По прогнозам Михаила Порватова, снижение продаж автомобилей продолжится как минимум до середины следующего года. А с ним продолжится падение каско.

Что же касается роста неудовлетворенности продуктом, то тут опять всему виной кризис на авторынке. Дефицит запчастей и их отсутствие на складах выливается в увеличение сроков ремонта машин. В итоге недовольство клиентов повышается. Увы, но повлиять на эту ситуацию никто не может.