Указ главы Республики Тыва от 3 декабря 2021 года № 517 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223"

В соответствии с подпунктом "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV)", предложениями Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 21 ноября 2021 г. № 17-00-02/04-6747-2021 и от 28 ноября 2021 г. № 17-00-02/04-6903-2021 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 3:

подпункт 35 дополнить словами ", в том числе лиц, получивших вакцинацию не менее 6 месяцев назад";

дополнить подпунктами 37 и 38 следующего содержания:

"37) обеспечить отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вне зависимости от наличия симптомов заболевания и иммунного статуса. Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

38) направлять в Министерство юстиции Республики Тыва ежемесячно, не позднее 11-го числа очередного календарного месяца, сведения:

о переводе на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, работающих в сфере здравоохранения, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) и формирования иммунитета;

об освобождении от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, лиц, работающих в сфере здравоохранения, для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19).";

2) в пункте 6:

в подпунктах 2 и 4 слова ", культурных, деловых, спортивных" исключить;

подпункт 1 после слов "ГБУ "Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени В. Кок-оола," дополнить словами "ГБУ "Республиканский центр народного творчества и досуга", ГАУ "Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова", ГБУ "Центр развития Тувинской традиционной культуры и ремесел,";

3) в пункте 7:

в подпункте 1 слова "культурных,", ", деловых, спортивных" исключить;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) направлять в Министерство юстиции Республики Тыва ежемесячно, не позднее 11-го числа очередного календарного месяца, сведения:

о переводе на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, работающих в организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность, у индивидуальных предпринимателей, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) и формирования иммунитета;

об освобождении от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, лиц, работающих в организациях, осуществляющих предпринимательскую деятельность, у индивидуальных предпринимателей, для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

4) пункт 8.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) направлять в Министерство юстиции Республики Тыва ежемесячно, не позднее 11-го числа очередного календарного месяца, сведения:

о переводе на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, работающих в сфере образования, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) и формирования иммунитета;

об освобождении от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, лиц, работающих в сфере образования, для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

5) дополнить пунктами 8.6 - 8.7 следующего содержания:

"8.6. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва ежемесячно, не позднее 11-го числа очередного календарного месяца, направлять сведения в Министерство юстиции Республики Тыва о соблюдении режима самоизоляции невакцинированными против новой коронавирусной инфекции (COVED-19) гражданами в возрасте старше 60 лет.

8.7. Департаменту по вопросам государственной службы Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва ежемесячно, не позднее 11-го числа очередного календарного месяца, направлять сведения в Министерство юстиции Республики Тыва:

о переводе на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, замещающих государственные должности Республики Тыва, государственных гражданских служащих Республики Тыва, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Республике Тыва, граждан, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора в государственных органах Республики Тыва, органах исполнительной власти Республики Тыва и их подведомственных учреждениях, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) и формирования иммунитета;

об освобождении от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

6) в пункте 14 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

7) в Обязательных для исполнения гражданами и организациями правилах поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва:

а) в пункте 4:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) работу компьютерных залов, аттракционов для детей, игровых батутов для детей, дискотек, танцполов, караоке, караоке-баров, ночных клубов;";

подпункт 7 дополнить словами ", ГБУ "Республиканский центр народного творчества и досуга", ГАУ "Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова", ГБУ "Центр развития Тувинской традиционной культуры и ремесел"";

абзац второй подпункта 20 признать утратившим силу;

в подпункте 21 слова "культурных,", ", деловых, спортивных" исключить;

б) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

"4.2. Организациям, индивидуальным предпринимателям, указанным в пункте 4 настоящих Обязательных правил, при возобновлении деятельности обеспечить проведение полной дезинфекции помещений и создание условий для соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.";

в) в пункте 5:

подпункт 10 после слов "ГБУ "Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва имени В. Кок-оола" дополнить словами ", кинотеатр (ООО "Найырал")";

в подпункте 13 слова "кинотеатр (ООО "Найырал")" заменить словами "ГБУ "Республиканский центр народного творчества и досуга", ГАУ "Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова", ГБУ "Центр развития Тувинской традиционной культуры и ремесел"";

дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14) детские игровые комнаты, развлекательные комнаты, игровые зоны при условии:

заполняемости не более 25 процентов от площади объекта;

соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мер, в том числе по охвату вакцинацией работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

наличия антиковидного паспорта, выданного ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва", в том числе со сведениями о прохождении вакцинации не менее 80% всего персонала.";

г) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:

"с 10 декабря 2021 г. возобновление проведения спортивных, культурных, деловых мероприятий осуществляется при соблюдении следующих требований:

при условии наполняемости площади помещений на 50 % процентов, но не более 100 человек;

при наличии у участников мероприятия QR-кода, полученного на "Госуслугах" после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенной за последние полгода заболевания, QR-кода, подтверждающего наличие отрицательного ПЦР-теста на 48 часов;

после согласования о проведении мероприятия на уровне оперативного штаба при Правительстве Республики Тыва.";

д) в пункте 6:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"- допускать на личный прием граждан в организациях при наличии у гражданина QR-кода, полученного на "Госуслугах" после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенной за последние полгода заболевания, QR-кода, подтверждающего наличие отрицательного ПЦР-теста на 48 часов, в случае отсутствия у гражданина QR-кода рекомендовать гражданам подавать документы через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений;"

дополнить абзацем 18 следующего содержания:

"- направлять в Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва ежемесячно, не позднее 9-го числа очередного календарного месяца, сведения:

о переводе на дистанционный режим работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия противопоказаний) и формирования иммунитета;

об освобождении от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

е) в пункте 13 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

ж) в пункте 14 слово "также" заменить словом "либо";

8) раздел I Перечня органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва и их должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" изложить в следующей редакции:





"I. Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, должностные лица, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" (далее - органы исполнительной власти Республики Тыва)

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;

2. Министерство здравоохранения Республики Тыва;

3. Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва;

4. Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок;

5. Министерство финансов Республики Тыва;

6. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;

7. Министерство строительства Республики Тыва;

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;

9. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва;

10. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва;

11. Министерство культуры и туризма Республики Тыва;

12. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва;

13. Министерство образования Республики Тыва;

14. Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва;

15. Министерство спорта Республики Тыва;

16. Министерство цифрового развития Республики Тыва;

17. Министерство юстиции Республики Тыва;

18. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва;

19 Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва;

20. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва;

21. Служба по тарифам Республики Тыва;

22. Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва;

23. Агентство по делам национальностей Республики Тыва;

24. Агентство по делам молодежи Республики Тыва;

25. Государственный комитет по охране объектов животного мира Республики Тыва;

26. администрации городских округов и муниципальных районов.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва В.Ховалыг







