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10.12.2021 15:21
Рубрика: Экономика

В ЦБ опасаются появления новых схем мошенничества

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

От действий телефонных и интернет-мошенников каждый год страдают сотни тысяч россиян, говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов, подготовленном Центробанком.

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Хотя доля использования мошенниками методов социальной инженерии в этом году снизилась с 66% до 48%, это по-прежнему самый распространенный способ обмана. В ЦБ опасаются, что развитие цифровых услуг будет сопровождаться появлением новых приемов социальной инженерии. Кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков свыше 3,2 миллиарда рублей - на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Регулятор в ближайшие три года планирует работать над повышением финансовой грамотности, а также сформировать правовые подходы к снижению ответственности потребителей финансовых услуг и развитию страхования их рисков и потерь.

Ранее стали известны результаты опроса, который показал, что свыше 80% россиян во второй половине 2021 года столкнулись с мошенниками, которые пытались украсть деньги с их банковского счета,

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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