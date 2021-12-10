В ЦБ опасаются появления новых схем мошенничества

От действий телефонных и интернет-мошенников каждый год страдают сотни тысяч россиян, говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов, подготовленном Центробанком.

Хотя доля использования мошенниками методов социальной инженерии в этом году снизилась с 66% до 48%, это по-прежнему самый распространенный способ обмана. В ЦБ опасаются, что развитие цифровых услуг будет сопровождаться появлением новых приемов социальной инженерии. Кибермошенники в прошлом квартале похитили у клиентов российских банков свыше 3,2 миллиарда рублей - на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Регулятор в ближайшие три года планирует работать над повышением финансовой грамотности, а также сформировать правовые подходы к снижению ответственности потребителей финансовых услуг и развитию страхования их рисков и потерь.

Ранее стали известны результаты опроса, который показал, что свыше 80% россиян во второй половине 2021 года столкнулись с мошенниками, которые пытались украсть деньги с их банковского счета,