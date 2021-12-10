В Госдуме анонсировали закон об арестах автомобилей лихачей

Законопроект, который значительно ужесточит наказания для лихачей на автодорогах, скорее всего, будет внесен в Госдуму в 2022 году после детального обсуждения. Об этом сообщил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

"Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов", - приводит слова Шхагошева РИА Новости.

По его словам, законопроект будет предусматривать такую меру, как домашний арест для автомобиля на три месяца в том случае, если владелец накопит за месяц штрафов за нарушения правил дорожного движения более чем на 150 тысяч рублей. При невыполнении требования об аресте он будет продлен еще на три месяца. "Дальше, если эти две меры не помогают, мы выходим уже на разработку конфискационных мер", - добавил он.

Шхагошев пояснил, что этот законопроект направлен на то, "чтобы оградить законопослушных водителей от незаконопослушных".