В ПФР рассказали, можно ли изменить способ доставки пенсии дистанционно

Для того, чтобы сменить способ доставки пенсии или реквизиты банковской карты, не обязательно посещать отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР). Как это сделать дистанционно, специалисты ПФР напомнили на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что сменить банковские реквизиты для получения пенсии можно через сайт госуслуг. При этом в фонде уточнили, что для этого у пенсионера должна быть подтвержденная учетная запись на портале. При ее отсутствии можно подать заявление в личном кабинете на сайте ПФР в разделе "О доставке пенсии".

Как сообщалось ранее, для того чтобы впервые выбрать способ доставки пенсии, также можно подать заявление на сайте ПФР или через портал госуслуг. В электронном заявлении данные заявителя заполняются автоматически.

Одним из самых распространенных способов - получение пенсии на карту "Мир". В случае выбора "Почты России" необходимо дополнительно указать номер почтового отделения по месту жительства и выбрать способ вручения - на дому или в кассе отделения почтовой связи.