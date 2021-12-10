В Совфеде оценили возможность повторения инцидента с украинским кораблем

Вечером 9 декабря стало известно, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокацию и угрозу безопасности мореплавания.

"Если бы украинский корабль не развернулся, его бы остановили на подходе к Керченскому мосту, а в случае неповиновения была бы применена сила​​​. В такой ситуации даже самые близкие союзники Украины осудили бы ее действия", - заявил Джабаров РИА Новости.

Он надеется на то, что "подобными провокациями Украина больше грешить не будет".

Джабаров также подчеркнул, что четкие и профессиональные действия погранслужбы ФСБ позволили защитить российскую границу. "И в результате этих действий Киев понял, что Россия шутить не будет", - добавил сенатор.

По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, инцидент как часть системных провокаций Украины в Черном море должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совете Безопасности ООН. Она отметила, что такие провокации "стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы".