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10.12.2021 14:19
Рубрика: Власть

В СПЧ сообщили о поддержке президентом РФ программ защиты прав граждан

Текст: Владимир Емельяненко
Цифровая безопасность граждан, вакцинация, семейно-бытовое насилие, защита бездомных, противостояние пыткам в местах заключения, дистанционное образование, экология и защита животных от мародеров, - главные темы, которые обсуждались Советом по правам человека (СПЧ) и президентом России Владимиром Путиным. Встреча, состоявшаяся 9 декабря, продолжалась более пяти часов.

Одним из центральных по итогам встречи стало поручение президента по доработке подготовленного "Цифрового кодекса по правам человека". Его правозащитники делят на три составляющих:

- законодательное упорядочение деятельности иностранных IT-платформ с тем, чтобы они платили полноразмерные налоги и подчинялись в России российской юрисдикции;

- создание концепции защиты прав граждан в цифровом пространстве;

- разработка "дорожной карты" по росту цифровой грамотности граждан.

Пока, как признал член СПЧ Игорь Ашманов, темпы внедрения "цифры" опережают сознание общества и закон, и "происходит азарт "серой зоны" - нарушаются права о персональных данных, а регулятор, Роскомнадзор, не имеет средств для проверки, регулирования и воздействия. Между тем "Цифровой кодекс" СПЧ в целом разработан, проходит систему согласования, доработки и уточнения в федеральном правительстве, ФСБ и Совете безопасности РФ, где получил ряд замечаний.

Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ
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По словам Ашманова, доработка документа потребует примерно год-полтора, чтобы кодекс полноправно влился в систему российского законодательства.

Следующий блок поручений президента по итогам его общения с правозащитниками заключается в решении проблемы психологического и физического давления на фигурантов уголовных дел, а также пытки в СИЗО и местах заключения.

После того как президент дал генпрокуратуре поручение проверить данные, представленные СПЧ, о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел, теперь "готовится идея финансирования общественных комиссий правозащитников как контролеров правоохранительной системы". В частности, заметил глава СПЧ Валерий Фадеев, финансирование возможно через региональные общественные палаты, бюджет которых пополняется за счет местных законодательных собраний.

Также президент страны поддержал два предложения члена СПЧ Евы Меркачевой - о введении в УК РФ отдельной статьи "О пытках" и идею увеличения числа исправительных центров и больниц, где сроки наказания можно проходить вне мест заключения и колоний, на свободе. Поддержал Путин и еще одно предложение члена СПЧ Марины Ахмедовой, которое она назвала "мечтой доктора Лизы", - о создании больниц для бездомных, правда, пока только в Москве.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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И, наконец, по итогам встречи, принят расширенный блок поручений президента к правозащитникам, "требование к Минпросвещения, Минобрнауки, Минцифре совершенствовать систему дистанционного образования".

Фадеев заметил, что дистанционное обучение стало частью системы образования, но "оно весьма дорого, нужны средства на покупку техники, оплату связи, что не по силам малообеспеченным семьям". Глава СПЧ также обратил внимание на расслоение успеваемости во время "дистанционки", когда многие школьники стали хуже учиться".

Президент дал поручение СПЧ подготовить аргументацию и документы по запрету охоты на морских млекопитающих в развлекательных целях.

Власть Право Права человека Президент Совет по правам человека

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