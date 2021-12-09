Владимир Путин встретился с правозащитниками. Главное

- Выдача сертификатов о вакцинации от коронавируса должна быть предельно понятной, прозрачной и не создавать дополнительных проблем, решения нужно принимать аккуратно.
- Прежде чем принимать ограничения, QR-коды на транспорте, надо внимательно просчитать последствия и проработать все в регионах.
- Нужно обсудить закон об иноагентах с профессиональным сообществом.
- Правительство скоро представит предложения по обеспечению прав граждан в цифровом пространстве.
- Кабмин займется вопросами помощи бездомным вне зависимости от причин, по которым они оказались на улице. Президент обсудит с главами регионов создание центров поддержки бездомных.
- Мигранты из СНГ должны будут еще в своей стране готовиться к работе в России - изучать язык, законодательство и так далее.
- Будут разработаны системные меры, которые должны изменить ситуацию в колониях, идет работа над поправками, закрепляющими понятие состава преступления "пытки".
- Подозреваемых не всегда нужно сажать за решетку, можно использовать домашний арест или "браслеты".
- Правительству поручено расширить практику применения принудительных работ в качестве наказания.
- Верховный суд обобщит практику по делам о превышении самообороны и представит предложения по совершенствованию норм.
- Предложения по профилактике буллинга должны быть рассмотрены и поддержаны.
- В законопроекте о борьбе с бытовым насилием учтут риск вмешательства в дела семьи.
- Путин поддержал идею запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях.
- Кавалеры трех Орденов Мужества - их в России 150 - получат льготы.