Владимир Путин встретился с правозащитниками. Главное

Накануне Дня прав человека президент РФ провел заседание Совета по правам человека и развитию гражданского общества. Владимир Путин высказал свое мнение по целому ряду актуальных и резонансных тем: QR-кодам, правам граждан в цифровой среде, буллингу, ситуации с мигрантами, бездомными и заключенными, в том числе и истории с пытками. "РГ" публикует главные высказывания президента.

- Выдача сертификатов о вакцинации от коронавируса должна быть предельно понятной, прозрачной и не создавать дополнительных проблем, решения нужно принимать аккуратно.

- Прежде чем принимать ограничения, QR-коды на транспорте, надо внимательно просчитать последствия и проработать все в регионах.

- Нужно обсудить закон об иноагентах с профессиональным сообществом.

- Правительство скоро представит предложения по обеспечению прав граждан в цифровом пространстве.

- Кабмин займется вопросами помощи бездомным вне зависимости от причин, по которым они оказались на улице. Президент обсудит с главами регионов создание центров поддержки бездомных.

- Мигранты из СНГ должны будут еще в своей стране готовиться к работе в России - изучать язык, законодательство и так далее.

- Будут разработаны системные меры, которые должны изменить ситуацию в колониях, идет работа над поправками, закрепляющими понятие состава преступления "пытки".

- Подозреваемых не всегда нужно сажать за решетку, можно использовать домашний арест или "браслеты".

- Правительству поручено расширить практику применения принудительных работ в качестве наказания.

- Верховный суд обобщит практику по делам о превышении самообороны и представит предложения по совершенствованию норм.

- Предложения по профилактике буллинга должны быть рассмотрены и поддержаны.

- В законопроекте о борьбе с бытовым насилием учтут риск вмешательства в дела семьи.

- Путин поддержал идею запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях.

- Кавалеры трех Орденов Мужества - их в России 150 - получат льготы.