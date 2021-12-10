Вышел трейлер игры по "Матрице"

Epic Games показали трейлер новой игры по "Матрице", созданной вместе с Ланой Вачовски.

Одна из главных игровых премьер этого года - The Matrix Awakens. Еще одна "бомба" с The Game Awards.

Техндодемка, созданная Epic Games вместе с режиссером грядущей кинокартины Ланой Вачовски, привела фанатов и критиков в восторг.

Компьютерных персонажей, улицы, дома и тысячи мелких деталей, которые воссозданы по образу из оригинальных фильмов, не отличить от реальной жизни. А проект уже называют "будущим видеоигр".

Напомним, уже на следующей неделе выходит картина "Матрица: Воскрешение".