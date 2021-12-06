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Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы"

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    06.12.2021, 20:53
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ WBRussia Фото: youtube.com/ WBRussia
Фото: youtube.com/ WBRussia

В интернете появился официальный русский трейлер фильма Ланы Вачовски "Матрица: Воскрешение", четвёртой части культовой киберпанк-франшизы.

В нём мы вновь видим потрёпанного жизнью и борющегося с амнезией Нео, ничем внешне не отличающегося от Джона Уика, новые версии Морфуса и, похоже, агента Смита, а также микс из ранее не публиковавшихся сцен и знакомых отрывков из классического фильма.

Что особенно порадовало фанатов - к озвучке Нео вернулся Всеволод Кузнецов.

Премьера состоится 16 декабря.

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