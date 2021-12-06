Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы"

В интернете появился официальный русский трейлер фильма Ланы Вачовски "Матрица: Воскрешение", четвёртой части культовой киберпанк-франшизы.

В нём мы вновь видим потрёпанного жизнью и борющегося с амнезией Нео, ничем внешне не отличающегося от Джона Уика, новые версии Морфуса и, похоже, агента Смита, а также микс из ранее не публиковавшихся сцен и знакомых отрывков из классического фильма.

Что особенно порадовало фанатов - к озвучке Нео вернулся Всеволод Кузнецов.

Премьера состоится 16 декабря.