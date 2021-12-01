Вышел новый трейлер четвертой "Матрицы" с Лоуренсом Фишборном

В Сети появился новый трейлер четвёртой "Матрицы", получившей подзаголовок "Воскрешение".

В весьма психоделическом ролике Нео вновь наблюдает дежавю с кошкой, а Тринити рассыпается на пиксели. В видео кадры из первого фильма перемежаются с новыми сценами, так что, кроме прочего, присутствуют оба Морфеуса - и Лоуренс Фишборн, и заменивший его почему-то Абдул-Матин II.

Кстати, первая "Матрица" выходит в российский прокат повторно 9 декабря - за неделю до ожидаемой премьеры "Воскрешения".