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Вышел новый трейлер четвертой "Матрицы" с Лоуренсом Фишборном

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    01.12.2021, 21:40
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился новый трейлер четвёртой "Матрицы", получившей подзаголовок "Воскрешение".

В весьма психоделическом ролике Нео вновь наблюдает дежавю с кошкой, а Тринити рассыпается на пиксели. В видео кадры из первого фильма перемежаются с новыми сценами, так что, кроме прочего, присутствуют оба Морфеуса - и Лоуренс Фишборн, и заменивший его почему-то Абдул-Матин II.

Кстати, первая "Матрица" выходит в российский прокат повторно 9 декабря - за неделю до ожидаемой премьеры "Воскрешения".

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