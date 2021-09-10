Абдул-Матин II подтвердил, что сыграл Морфеуса в новой "Матрице"

Актер Лоуренс Фишборн еще год назад сообщил, что он не вернется к своей культовой роли Морфеуса в фильме "Матрица: Воскрешение".

Тем удивительнее, что в вышедшем накануне трейлере присутствует персонаж, который то ли косплеит наставника Нео и угощает его красными таблетками, чтобы тот быстрее вспомнил прошлое, то ли изображает его более молодую версию.

Прежде чем фанаты успели нагородить кучу теорий на этот счет, Яхья Абдул-Матин II запостил в Instagram кадр с собой любимым и коротко подписал его: "Морфеус".

Таким образом артист внес ясность, кого именно он играет в фильме.

Одним из первых в комментариях, кстати, отметился Джейсон "Аквамен" Момоа, написавший одобрительное "My man" ("Мужик", "мой человек", "дружище").

При этом неизвестно, как Вачовски собирается сюжетно обосновывать замену актера, персонаж которого по большому счету был стержнем всей трилогии.

Ответ, скорее всего, будет дан 16 декабря текущего года, когда состоится премьера новой "Матрицы".