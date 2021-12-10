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Вышел трейлер игры по "Звездным войнам" от авторов Detroit: Become Human

Текст:   Богдан Бобров
10.12.2021,  
09:23
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

На премии The Game Awards представлен кинематографический и жутко атмосферный трейлер игры Star Wars Eclipse.

Над проектом работает студия Quantic Dreams - авторы Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human - ребята, которые здорово умеют в крутые истории и сюжет.

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Разработчики обещают управление несколькими персонажами, а также замысловатое и "ветвистое" - на манер предыдущих проектов - приключение, в котором выбор, сделанный геймером, будет определять дальнейшие события.

В хронологии Далекой-далекой галактики Eclipse займет место в эпохе Высокой Республики, - судя по недоделанному C3PO, ещё не разрушенной станции Торговой федерации и грустно стоящему в одиночестве старине Йоде в зале Совета джедаев, где-то около первого эпизода фантастической саги.

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Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому дата релиза пока не называется.

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