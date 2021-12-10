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10.12.2021 05:50
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шутливо отреагировала на заявление заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург.

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Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург - это два одновременно существующих города. Представитель МИД РФ также напомнила, что неделей ранее заместитель госсекретаря США высказала мнение, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. "Это же надо так разбираться в России", - заключила Захарова.

Ранее Виктория Нуланд сообщила, что Москва "может стремиться к воссозданию СССР". На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что воссоздать Советский Союз в современных условиях невозможно, при этом СНГ, Евразийский экономический союз и Союзное государство России и Беларуси нельзя назвать попытками его реинкарнации.

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