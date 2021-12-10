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10.12.2021 23:16
Рубрика: В мире

Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

Президент Украины не исключает проведения на Украине референдума, который касается острых вопросов, связанных с Донбассом. При этом речь не обязательно пойдет о статусе этой территории на востоке государства. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "1+1".

Фото: Алексей Ерешко/ ТАСС
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"Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны", - приводит его слова РИА Новости.

Зеленский уточнил, что провести референдумы по одному или нескольким вопросам, касающимся Донбасса, ему не предлагала "в настоящее время ни одна страна". По всей видимости, он имел в виду рекомендации от зарубежных лидеров, переговоры с которыми украинский президент проводил в последнее время.

Отметим, что ранее о возможном референдуме по Донбассу Зеленский заявлял на пресс-конференции в мае 2021 года. Тогда он не уточнил, ни какие вопросы будут выведены на голосование, ни в какие сроки и когда будет проведено волеизъявление. Единственное, о чем заявил глава государства, это что референдум может пройти, если другие варианты решения конфликта в Донбассе не дадут результата.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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