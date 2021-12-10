Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год

Дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год вручили в Осло главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.

Как завещал Альфред Нобель, награду присуждают и вручают не в Стокгольме, а в Осло. Имя лауреатов этого года нобелевский комитет озвучил в октябре. Муратов и Ресса получили премию "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

Церемония проходит в Городской ратуше Осло. На ней также присутствует исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, который получил премию в прошлом году.