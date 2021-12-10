Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа

В Международной федерации журналистов призвали президента США Джо Байдена отказаться от преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление было опубликовано на странице организации в Twitter.

"Мы вновь призываем президента США положить конец многолетнему политически мотивированному преследованию Джулиана Ассанжа и снять с него обвинения", - говорится в сообщении.

В организации также осудили решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, который ранее разрешил экстрадицию Ассанжа в США.