Звезды белорусской эстрады примут участие в "Арт-футболе"

Артистическая сборная Беларуси под руководством капитана футбольной команды звезд белорусской эстрады "АРТ-Старс", мастера спорта международного класса по кикбоксингу, рекордсмена книги рекордов Гиннеса, композитора и певца Альберта Скорохода примет участие в футбольно-музыкальном фестивале "Арт-футбол 2021", который пройдет в Москве 11 и 12 декабря.

В белорусской команде - бас-гитарист ансамбля "Сябры" Владимир Тимошок, финалист телевизионного проекта "Великолепная пятерка" Андрей Сухой, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, призер чемпионатов Беларуси и СССР Василий Коновалов, ветеран минского "Динамо", лучший футболист Беларуси 1997 года Андрей Лаврик, победитель телевизионного проекта "Народный артист" Руслан Алехно.

"Арт-футбол" в этом году объединит и футбол, и музыку. В рамках фестиваля пройдет турнир по футболу, в котором примут участие восемь команд, состоящих из артистов разных жанров, направлений и поколений.

По словам организатора "Арт-футбола", президента клуба "Старко" Юрия Давыдова, в первый фестивальный день запланирован "домашний турнир" среди 8 московских артистических команд. Вечером пройдет "Матч благодарности", в котором команда "Старко" сыграет с командой врачей "АнтиCOVID-19". Первый день фестиваля "Арт-футбол 2021" завершится концертом гостей и участников турнира.

12 декабря в крытом манеже "Спартак" в Сокольниках состоится традиционный матч "Герои Олимпа", в котором "Росич-Старко" сразится с командой, состоящей только из олимпийских чемпионов разных лет по различным видам спорта. За "Росич-Старко" сыграют участники "Славянского базара в Витебске" Дмитрий Маликов, дрессировщик Эдгард Запашный, певцы Денис Майданов, Валерий Сюткин.

В состав "Героев Олимпа" войдут легендарные хоккеисты и тренеры Вячеслав Фетисов и Владимир Мышкин, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, боксер Александр Лебзяк, фехтовальщики Павел Колобков и Станислав Поздняков, борец Михаил Мамиашвили, пловец Александр Попов, футболисты Алексей Прудников и Сергей Горлукович, гимнаст Алексей Немов, прыгун в воду Дмитрий Саутин, баскетболист Сергей Тараканов, прыгун в высоту Андрей Сильнов, ватерполист Михаил Иванов, многоборец Дмитрий Сватковский и другие олимпийские звезды.

Символическая группа поддержки будет состоять из чемпионок Олимпийских игр - легкоатлеток Татьяны Лебедевой, Ирины Приваловой, Анны Чичеровой, Натальи Антюх, теннисистки Екатерины Макаровой.