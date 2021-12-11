АТОР: Новогодние туры по России подорожали на 15%

Туры на Новый год подорожали на 15%, рассказала в интервью "РГ" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Инфляция оказалась выше, чем прогнозировалось. Поэтому все выросло в цене, и стоимость отдыха тоже. Цены на туры по России в Новый год повысились примерно на 15% по сравнению с уровнем 2020 года", - сказала она.

Сейчас приобрести комфортный отдых в России на пять дней можно по цене от 40 тысяч рублей на человека. Но это без учета стоимости дороги, отметила Ломидзе.

Экскурсионные маршруты на три или даже на два новогодних дня, по ее словам, обойдутся дешевле - в среднем 20 тысяч рублей на человека без расходов на транспорт. До Нового года такие туры стоили дешевле, заметила эксперт.

После каникул цены также снизятся примерно на 30%, добавила она.

Интервью с Майей Ломидзе читайте на сайте "РГ" в сюжете "Отдых и туризм в России".