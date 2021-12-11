Цены на газ в Европе остаются выше 1200 долларов

По итогам недели цены на газ в Европе по индексу самого ликвидного хаба TTF в Нидерландах закрепились выше 1200 долларов на бирже ICE.

С начала недели стоимость тысячи кубометров газа с поставкой в январе выросла примерно на 18%, такими высокими цены не были с октября. В среду биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 1225 долларов за тысячу кубометров и с тех пор удерживаются близ этого уровня.

Цены на газ в Европе начали расти весной, в конце лета темпы сильно ускорились. В октябре был достигнут исторический максимум - цена поднялась выше 1935 долларов. После этого стоимость быстрыми темпами пошла вниз, опускаясь вплоть до 750 долларов за тысячу кубометров, однако удержаться на этом уровне не удалось и в ноябре цена снова пошла вверх, преодолевая все новые отметки.

Эксперты считают, что ситуация на газовом рынке в Европе связана с разными факторами, включая проблемы с возобновляемыми источниками энергии, погоду, и ограниченное предложение со стороны основных поставщиков. Кроме того, уровень заполненности хранилищ находится на рекордно низком за последние пять лет уровне. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на 6 декабря из хранилищ забрали уже 25,6% от закаченных в этом году объемов.