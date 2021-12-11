Депутат Госдумы не исключил ограничений на поездки в Египет из-за "омикрона"

В новогодние праздники Египет становится очень востребованным направлением среди российских туристов. Но если в этой стране будет выявлен рост числа случаев заражения "омикрон"-штаммом, то России, возможно, придется принять дополнительные меры для предотвращения распространения нового варианта коронавируса. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

При этом он подчеркнул, что ограничения на поездки в Египет или дополнительные проверки для прибывающих оттуда авиапассажиров следует вводить только изучив реальную обстановку на курортах и при получении веских доказательств угрозы распространения в этой стране "омикрона". "Надо слушать рекомендации Роспотребнадзора и принимать решение. Без объективных показателей не стоит этого делать", - отметил Кривоносов.

Депутат считает, что следует руководствоваться двумя факторами: уровнем заболеваемости на египетских курортах и количеством россиян, которые туда отправятся. Под особый контроль имеет смысл поставить рейсы, прибывающие из Египта, если в новогодние праздники эту страну посетит большое количество российских туристов.

Барьеры нужны, чтобы быть уверенными, что в Россию не приедет дополнительное количество инфицированных новым штаммом коронавируса, чтобы "люди понимали, что поездки - это достаточно серьезный риск". Пока информации о высокой угрозе распространения на египетских курортах омикрон-штамма нет, закрывать это направление для россиян не нужно, заключил Кривоносов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин ввел полный запрет на въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга, отменив действовавший ряд исключений. Распоряжение затронуло Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибию, Танзанию, Эсватини и ЮАР. Запрет также распространяется на те случаи, если иностранцы в период 14 дней перед прибытием в Россию были в этих государствах и территориях.