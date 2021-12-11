Детский омбудсмен выступила за принятие закона о распределенной опеке

Детский омбудсмен заметила, что законопроект о распределенной опеке "надо основательно обсуждать и рассматривать, так как принять его не могут уже несколько лет". При этом она полагает, что важно с особой тщательностью рассмотреть вопрос имущественных прав детей с инвалидностью, чтобы они не становились жертвами мошенников.

Другим важным моментом, с точки зрения детского омбудсмена, является распределение функций между опекунами. "Мне кажется, количество опекунов надо ограничить, с конкретным статусом, - заметила Мария Львова-Белова, - например, один - имущественный опекун, другой - опекун, который занимается образованием, третий - трудоустройством, четвертый - досугом или пятый опекун, который занимается проживанием человека в условиях интерната либо в условиях некоммерческой организации или надомных условиях".

Детский правозащитник выразила надежду, что практика введения протоколов сообщения родителям об инвалидности их ребенка появится по всей России. По ее словам, очень важно донести эту информацию корректно, а также рассказать о психологических и инструментальных ресурсах родителям, чтобы они четко понимали, что не останутся один на один с проблемой, а у их ребенка есть ясные перспективы на будущее.