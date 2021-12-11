Кабмин выделил еще 13,8 млрд рублей на выплаты неполным семьям с детьми

"Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей", - заявил Мишустин на заседании Правительства 8 декабря.

Напомним, что размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составляет около 5,5 тысячи рублей в месяц.

Как отмечается в документе, эти выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 миллиона детей.