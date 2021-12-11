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11 декабря 2021 г.

Постановление правительства Камчатского края от 11 декабря 2021 года № 529-П "О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 27.08.2021 № 381-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае на 2022 год"

Правительство постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 27.08.2021 № 381-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае на 2022 год" следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с абзацем четвертым части 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" правительство постановляет:

2) постановляющую часть изложить в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае на 2022 год на душу населения - 22 930 рублей, для трудоспособного населения - 24 994 рубля, пенсионеров - 19 720 рублей, детей - 24 422 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Камчатского края Е.А.Чекин



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