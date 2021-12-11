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Рубрика: В мире

Медведчук: Окно возможностей по Донбассу для Зеленского остается открытым

Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский за 2,5 года, которые он возглавляет страну, не воспользовался окном возможностей для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLife.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
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"Это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым", - цитирует ТАСС выступление Медчедчука. По его словам, очень важно, что данное окно было открытым эти годы и Зеленский мог сделать "очень многое, существенное и эффективное", что в совокупности могло бы привести к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений, отметил политик.

Он назвал переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, а также Байдена и Зеленского попыткой в очередной раз урегулировать ситуацию в Донбассе. При этом Медведчук усомнился в том, что эти переговоры могут пробудить политическую волю украинской власти, направленную на выполнение минских соглашений.

Байден выразил поддержку и стремление оказать содействие в выполнении минских соглашений Киевом. И это очень важно, считает Медведчук, потому что раньше США занимали такую позицию: говорили о том, что минские соглашения не выполняет Россия, и на этом ставили точку.

Для разрешения конфликта в Донбассе Москва готова работать со всеми, кто сможет заставить Киев выполнять Минские соглашения, в том числе с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, ситуация на Украине находится в фокусе внимания контактов РФ и США. Этой теме было уделено много внимания на недавних переговорах президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с США, отметил дипломат.

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