Меркель напишет автобиографию и объяснит основные политические решения

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель намерена написать книгу, в которой будет изложена ее биография. Об этом в пятницу сообщило издание Spiegel, ссылаясь на экс-главу бюро главы германского правительства Беате Бауманн.

Канцлер не хочет рассказывать всю свою жизнь, отметила Бауманн, которая помогает Меркель в этой работе. "Она хотела бы объяснить свои основные политические решения собственными словами и со ссылкой на свой жизненный путь", - цитирует РИА Новости. Отмечается, что "самые важные папки уже готовы", а на написание автобиографии уйдет два-три года.

Как уточняет ТАСС, в будущую книгу войдут такие ключевые темы, как финансовый и миграционный кризисы, а также пандемия коронавируса. При этом Бауманн подчеркнула, что задействовать других авторов при создании биографии, не планируется.

Ранее стало известно, как Ангела Меркель провела свой первый день после отставки. Она посетила свое новое бюро на улице Унтер ден Линден в центре Берлина, а также в сопровождении охранника побывала в любимом супермаркете, в котором политик обычно закупается перед Рождеством.